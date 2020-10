Bgayet s’apprête à commémorer 5 octobre 88 avec des rassemblements et marches

Plusieurs villes dans la wilya de Bejaia s’apprêtent à abriter demain Lundi des marches et rassemblements entrant dans le cadre de la commémoration du 32eme anniversaire des éventements d’Octobre 88.

Ces manifestations seront également une opportunité pour exiger la libération des détenus d’opinion croupissant dans les geôles de la dictature militaire et annoncer ainsi le retour du hirak ,après la vague de répression qui s’abat férocement sur des militants politiques, journalistes et activistes du hirak à la veille d’un référendum sur la constitution que le pouvoir tentait de faire passer par un coup de force.

A l’initiative d’un collectif pour la réhabilitation du 5 Octobre 88, un rassemblement est prévu demain à 10 h devant la stèle des victimes d’octobre 88 sise à l’esplanade de la maison de la culture Taos Amrouche-Béjaia que probablement sera suivi d’une marche qui ralliera la place Said Mekbel ,en passant par la cité CNS où un minute de silence sera observée à la mémoire d’un couple tombé en octobre 88 sous les balles assassines de la gendarmerie et de tous les martyrs de la liberté et de la démocratie.

A M/BéjaiaNews