L’allemande Uli Rohde raconte ses souvenirs avec la défunte Nna Aldjia

La maman de tous et toutes Kabyles s’en va… Tu es partie, rejoindre ton fils, toi qui a enfantée ce lion.

En 2017 on s’est vu la première fois, dans ta maison à Ath Douala. J’ai hésité d’entrer dans ta chambre, tu étais dans un triste état… J’ai cru que tu a encore quelques jours a vivre. J’ai pris ta main. Mon ami t’a expliqué que je suis une allemande qui chante les chansons de ton fils et qui défend la langue et la culture des imazighen.

Le moment chez toi était très émouvant. Et on s’est regardé dans les yeux et je t’avais promis que je ferais tout pour qu’on n’oublie pas ton fils, qu’on fera tout pour que son nom soit connu dans le monde occidental. Ses nobles idées qui sont aujourd’hui encore plus d’actualité que hier. On a pleuré ensemble, toi et moi.

Une semaine plus tard, je suis revenue et contente de t’avoir trouvé en forme. On était assis sur le petit canapé devant la garage où il y a la voiture de ton fils. On a discuté et Malika et Ali ont traduit et d’un coup tu m’as regardé et tu as dit… Cell-la elle connait le chemin… Et j’aurais bien comprendre que-ce que tu voulais dire. Tu as pris ma main… Plutôt écrasée et je me suis dit : quelle force elle a, cette dame. Peu étonnent vu quel fils tu as mis au monde.

Un jour Tayeb Iqouvach m’a cherché pour me ramener chez toi à l’hôpital à Paris… Grace à lui on s’est revu et je le remercie énormément pour ça. On a chanté ensemble, tu nous as fait rire et pleurer avec tes textes improvisés…

Toi, la grande poétesse…. He oui, et là, tu nous as laissé. On savait que tu es âgée, mais pour nous tu n’a pas le droit de mourir. C’est comme Matoub lui même s’en va pour une deuxième fois. J’avais l’honneur de te connaître et je suis reconnaissante pour les moments qu’on a passés ensemble.

Repose en paix… J’espère tu trouveras ton fils qui t’a manqué terriblement. Aujourd’hui je suis en deuil, comme tout ton peuple… Et tout Tamazgha. Tu mérites le paradis. Hier, après le travail je n’étais pas bien du tout, j’avais mal partout et je croyais d’avoir attrapée la grippe… Mais les choses s’annoncent et maintenant je sais pourquoi je n’étais pas bien.

Mes sincères condoléances pour ta fille Malika, tes petits enfants Lahna et Assirem toute ta famille et Soraya Matoub, qui t’a accompagnée depuis un beau moment… Elle mérite tout notre respect.

Je m’incline devant toi et ta vie Nna Aldjia.

Tu vas nous manquer. Bon voyage !

Uli Rohde