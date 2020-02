31 ans de la disparition du père de la langue Amazigh, Mouloud Mammeri

31 ans de la disparition de ce pionnier principal de la langue et de la culture Amazigh MOULOUD MAMMERI …

Un certain 26 février 1989, sur le chemin de retour d’un colloque sur l’amazighité, d’Oujda, Maroc, que Mammeri avait rencontré la mort, c’est soi disant dans « un accident de voiture » , aux environs de Ain Defla.

Chercheur, anthropologue, linguiste et romancier, le père d’une langue portée morte qu’il avait sortie de l’oubli, dépoussiéré pour lui insuffler une nouvelle âme dans l’espoir de l’immortaliser qui est la langue Amazigh.

L’histoire de cet anthropologue avec la langue amazighe remonte à 1968 lorsqu’il était le seul à s’inquiéter pour le sort de celle- ci, pour son enseignement, sa survie et sa continuité.

C’était dans la section d’ethnologie qu’il se permettait d’imposer l’enseignement de cette ancienne langue et de ces ethnies, en lui délivrant des autorisations qu’il maintenait cet enseignement et animait bénévolement des cours de cette langue jusqu’en 1973, mais très vite cet enseignement devint au gré des autorités une menace .

Le 20 avril 80, une date qui lie l’histoire de cet intellectuel à celle de cette langue ancestrale, une intrigue qui a été déclenchée, lorsque l’une de ses conférences à l’université de Tizi Ouzou a été interpellée, interdite par le pouvoir, ce qui était à l’origine du printemps Berbère.

En 82 il fonde à Paris le Centre d’Etudes et de Recherche Amazigh ( CERAM) ainsi que la revue AWAL (la parole) et il animait également un séminaire sur la langue et la littérature Amazigh.

Tout ce long itinéraire scientifique en recherche et études de langue est à l’origine de toute évolution atteinte et c’est ce qu’il lui a valu , en 1988, le titre de docteur honoris Causa à la Sorbonne.

Ce fondateur de l’Amazighité a aussi son apport considérable à la langue de Molière ! Il avait , de ce fait, pu vibrer le français en lui arrachant sa langue , un disciple de l’école française quand l’Algérien , l’indigène, n’avait point le droit au savoir.

cependant, de par sa ingéniosité il a su démontrer le contraire et persuader le « maître » que l’intelligence et le savoir que dictent la faim et la misère valent plus ceux que procurent la richesse et le bien- être !

L’apport de cet illustre écrivain est sous forme de multiple genres littéraires, des pièces de théâtre, des poèmes et contes notamment du genre romanesque!

Son premier roman » La colline Oubliée » remonte à 1952, écrit en 1939 , relatant l’histoire d’un village perdu dans les montagne Kabyles, où l’intellect( lui ressemblant) , Mokrane , dans une atmosphère ancestrale où régnaient les valeurs humaines! En pleine guerre , les hommes sont mobilisés , leur départ avait engendré le désarroi ressenti comme une malédiction , les mentalités changent , les conflits de générations s’imposent……

« Le Sommeil de juste » son deuxième roman , publié en 1955, une affaire de vengeance dans la montagne Kabyle, le premier fils du patriarche sauve l’honneur en exécutant le rival, Slimane le deuxième fils , un nationaliste et le cadet dans le personnage d’Arezki, intellect opérant une prise de conscience…… »

l’opium et le Bâton » publié en 1965, relatant l’éclatement de la guerre, Bachir médecin rejoint la résistance auprès de son frère…..les hommes les femmes perdent leurs masques dont la vie sociale nous affuble et dévoile la lâcheté et l’héroïsme, les vices et les vertus, le jeu et l’amour, la ruse et la sincérité !

Quant au dernier de ses romans c’est » la Traversée » 1982, évoque la vie désespérante, s’être battu pour la liberté, accepter les dangers puis s’apercevoir qu’après 20 ans mais la quête n’est jamais achevée! tel est le constat de personnage de Mourad!Et c’est l’image actuelle de l’Algérie, anticipée

MAMMERI n’était pas seulement l’auteur et le révélateur de l’Algérie d’aujourd’hui et il n’était pas seulement l’excellent manipulateur des règles de langue française ni seulement le fondateur de la langue Amazighe ancestrale il est surtout l’adjuvant de toute un système linguistique dans son dernier râle, il avait permis son émergence et s’il avait opté pour sa transcription en latin qui lui était incontestable car il voulait qu’elle soit généralisée, à la portée de tous, s’ouvrir sur le monde entier, lui réserver cette place digne de toute langue-mère qui a résisté au temps et a traversé des siècles et qui a surtout marqué l’Histoire dans sa longueur et sa largeur.

« Vous me faites le chantre de la culture berbère et c’est vrai. Cette culture est la mienne, elle est aussi la vôtre. Elle est une des composantes de la culture algérienne, elle contribue à l’enrichir, à la diversifier, et à ce titre je tiens (comme vous devriez le faire avec moi) non seulement à la maintenir mais à la développer. »

Wahiba Arbouche Messaci / BéjaiaNews