A.Fersaoui et I.Daouadji retrouvent leur liberté

Abdelouhab Fersaoui et Ibrahim Daouadji retrouvent enfin leur liberté et leurs familles, en quittant ce matin leurs cellules à la prison d’El Harrach suite au verdict du procès en appel prononcé tardivement dans la soirée d’hier par la cour d’Alger

Le président de l’association RAJ, Abdelouhab Fersaoui écope de six moix de prison fermes, purgeant ainsi sa peine après sept mois de détention au centre pénitencier d’El harrach , alors que le militant et syndicaliste Daouadji Ibrahim est condamné à six mois de prison avec sursis.

Les deux détenus, Abdelouhab Fersaoui et Ibrahim Daouadj ont été accusés d’incitation à la violence et d’atteinte à l’unité nationale pour le premier et de collaboration avec la chaîne Al Magharibia pour le deuxième.

Ils ont été arrêtés et placés respectivement sous mandat de dépôt le 19 mars et 10 octobre de l’année dernière, jugés et condamnés le 6 et 9 avril de l’année en cours à 12 et 6 mois de prison fermes.

Aheddad