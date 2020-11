A quoi obéit le retrait du FFS du PAD ?

Le Front des forces socialistes vient d’annoncer officiellement son retrait du PAD, information donnée par le premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche, lors d’une conférence de presse, tenue aujourdhui à Alger.

Pour Aouchiche le PAD a échoué, c’est une structure basée sur l’idéologie et qui divise plus qu’elle ne rassemble au sein du hirak notamment.

Aouchiche déclare que le FFS compte cavalier seul, en lançant une initiative qui consiste en une « Convention politique nationale, Il s’agit, selon lui d’un processus politique et d’un véritable dialogue inclusif avec l’ensemble des forces et personnalités politiques dans un climat apaisé, d’ouverture politique et médiatique, et qui permettra au pays de sortir de cette impasse historique.

Le lancement de l’initiative se fera au courant du mois de décembre prochain, si les conditions le permettent, a précisé le premier secrétaire du FFS.

Mourad Amiri