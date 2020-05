Ain Temouchent : Le parquet a requis 9 ans de prison ferme contre Hichem Sahraoui

Le parquet d’Ain Timouchent a requis neuf ans de prison ferme et un million de dinars d’amende contre le détenu du Hirak Hichem Sahraoui.

Le verdict sera prononcé le 27 du mois en cours. Selon le CNLD Hichem Sahrauoi est accusé d’outrage à corps constitué, atteinte à la personne du président de la république, et utilisation de la tragédie nationale visant à porter atteinte aux institutions de la république. Invité par le juge à prononcer son dernier mot, Hichem Sahraoui lui a répondu, en l’invitant à être au service du peuple et non au service d’une autre partie. Cette condamnation requise contre ce jeune Hirakiste est qualifiée d’inédite dans l’histoire de la justice algérienne.

La rédaction