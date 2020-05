AIT SMAIL: Abdelouhab Ferssaoui chaleureusement accueilli par les siens

Abdelouhab FERSAOUI a été accueilli aujourd’hui ,Lundi comme un héros par les habitants de sa localité Ath Smail dans la wilaya de Bejaia.

Hommes, femmes et enfants lui ont réservé un accueil très chaleureux .Des youyous de joie résonnent de partout et des tirs à l’aide des fusils de chasse, annonçant fièrement l’arrivée d’un enfant qui a donné sept mois de sa vie (emprisonné à El Harrach) pour que vive l’Algérie libre démocratique et sociale.

L’émotion est à son comble, sa mère, qui n’arrive pas à retenir ses larmes, n’en croit pas ses yeux « Je suis surprise et très émue de la présence de mon fils et de sa libération » déclare-telle émotionnellement devant une foule impressionnante qui nous rappelle les déferlantes populaires du hirak.

Abdelouhab FERSAOUI, vêtu d’un burnous qui lui a été offert par le siens à son arrivée au village natal et drapé de l’emblème algérien a salué la forte solidarité exprimée par la population, tout en appelant avec insistance à poursuivre le hirak pour aboutir à l’instauration d’un état de droit en Algérie.