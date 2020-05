Akbou : Mohamed Haroun ressuscité par les siens

L’association Tadukli Tamusni Soummam s’apprête à organiser Vendredi 22 mai 2020 une journée commémorative en hommage à l’icone du combat identitaire amazigh Mohamed Haroun

Cette journée sera ouverte dans la matinée avec dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle érigée à l’occasion du 24e anniversaire de sa disparition et sera suivi d’un sit-in à 11 heures à la place colonel Amirouche-Akbou pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle des détenus d’opinion et l’arrêt de tout harcèlement policier et judiciaire à l’encontre des activistes du hirak.

L’association dans son appel invite toute personne qui prendra part à cette journée commémorative à respecter minutieusement les mesures de prévention et de protection (Port de bavette, distanciation, gel hydro-alcoolique…).

Natif du village Tifrit dans la commune d’Akbou, Mohamed HAROUN est venu au monde le 13 Avril 1949, dés son jeune âge, il affichait déjà un attachement aux valeurs identitaires.

Poursuivant ses études en sciences exactes à l’université d’Alger, cet étudiant renforce ses convictions, allant jusqu’a créer une organisation clandestine dénommée les forces berbères, qui a le mérite d’éditer plusieurs revues en Tamazight TAFTILT, ITIJ et ATMATEN.

Mohamed Haroun a été arrêté le 5 Janvier 1976, accusé d’être l’auteur de la bombe explosée au siège du quotidien d’El Moudjahid le 03 Décembre 1976 , condamné à perpétuité et incarcéré à la prison de Lambès à Tazoult, suite à son jugement et verdict de son jugement prononcé, par le tribunal militaire de Constantine.

En prison, ce jeune révolté a produit deux recueils de poèmes « Avridh N Tleli » et « Monsieur le président » ; repris par MATOUB Lounes dans l’une de ses chansons.

Bénéficiant de la grâce de l’ex président de la République, CHADLI Ben Djeddid , il a été ibéré le 05 Mars 1987 pour consacrer ensuite le reste de sa vie à la recherche et aux contributions pour la création des associations qui s’inscrivent dans la promotion de Tamazight, suite à la brèche démocratique de 1988.

Mohamed HAROUN nous a quittés le 22 Mai des suites d’une langue maladie, conséquence, directe, de la torture subie lors de son séjour en prison. Il est parti laissant une veuve et deux petites filles orphelines sans aucune couverture sociale.

Abdelwahab Moualek/BéjaiaNews