Akfadou : La gendarmerie et le chef de daira s’opposent au plan de gestion du confinement

L’état, par le biais du wali de Bejaia, chef de la daira de Chemini accompagné des services de (gendarmerie), viennent d’interdire par la force le confinement de la commune d’Akfadou. Confinement organisé et assuré par les citoyens de la commune eux-mêmes.

Le barrage filtrant installé par la population à l’entrée de la commune a été désinstallé par des gendarmes accompagnés du chef de daira.

Quel est le but d’une telle action à l’heure où le monde entier appel au confinement ?

Devant une telle situation, et face à une gestion politique d’un problème sanitaire sérieux, les comités des villages, associations et des activistes de la commune appellent à la mise en place d’un comité populaire pour la poursuite et l’organisation du confinement

H H