Aokas : l’élu communal, Aidali Hamu, agressé par un squatteur de terrain.

Les squatteurs de terrains sévissent toujours à Aokas. La commune vit une véritable course pour la mise sous coupe de la moindre parcelle de terre par des affairistes peu scrupuleux. La complaisance du Maire et des autorités locales est mainte fois dénoncée. Aujourd’hui encore, c’est l’élu et militant politique et associatif Aidali Hamu qui en a fait les frais.

« Notre collectif informe l’opinion publique que notre camarade AIDALI HAMU, élu à l’APC d’Aokas, a fait l’objet d’une grave agression verbale et de menaces de mort, cela s’est produit le jeudi après-midi à son lieu de travail », informe le collectif ‘Tafat n Weqqas’ dont Aidali est élu, à travers une déclaration de dénonciation publiée hier.

Précisant la nature des menaces, le collectif poursuit : « Le dénommé Haddad Mouloud lui a signifié qu’il n’hésitera pas à le faire taire par tous les moyens (« Faire fermer son commerce par le biais de la DCP», «Je gère aussi tous les voyous de la commune »…etc.) Allant jusqu’à lui faire comprendre qu’il n’est pas à l’abri d’une agression physique (« mon véhicule est dépourvu de freins »). »

Le squat du terrain s’est normalisé à Aokas, tout comme se normalise petit à petit ces atteintes contre toute personne qui dénonce de tels actes. Dernièrement, c’est un autre élu (Zidani Hassan) qui s’est fait agresser pour une raison identique. La déclaration explique « Cette agression est venue en réaction à notre énième interpellation du maire et de l’exécutif communal quant au squat du foncier dans notre localité. En effet, durant la réunion de délibération du mercredi 23/09/20, nos élus (les deux élus de Tafat n Weqqas, ndlr) ont interpellé l’assemblée sur les travaux de bétonnage sur un espace situé à côté des 30 logts, concédé par le maire à cet individu, censé être aménagé en espace vert. »

Pour apporter une riposte collective à ces intimidations et décider sur les actions à mener contre le squat auquel s’adonnent certains accapareurs illicitement, un appel est lancé par le collectif ‘Tafat’ à l’ensemble de la population, les associations, les élus et partis, pour tenir une rencontre le Mardi 29 septembre 2020, au centre culturel Rahmani Slimane.

Pour rappel, la localité d’Aokas a connu des mouvements de protestation pour la défense du patrimoine local et contre une mafia du foncier qui agit en toute impunité. Les largesses dont ces énergumènes disposent laissent croire qu’ils disposent de la protection des autorités locales et une bénédiction du Maire de la commune qui s’est aligné sur leurs exigences, de la lutte pour la protection de la Bande Boisée, l’affaire dite « Gouraya », le célibatorium de police et tout dernièrement, « la concession d’un terrain agricole à l’entrepreneur DJOUADI (pour construire une station à béton) ». Le Hirak avait marqué un temps d’arrêt à ce vol de terrain caractérisé, la subversion du mouvement et la machine judiciaire qui s’est mise en branle a dissuadé nombres accapareurs. Depuis la mise en suspens du Hirak ils se sont redoublés de férocité. Verrions-nous un mouvement de résistance de la population locale capable de préserver ses biens ? L’unique salue est dans l’espoir d’une réponse positive à cette question.

Adlene Belhmer/BéjaiaNews