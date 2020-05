Après ses programmes misogynes, la TV algérienne excelle dans le racisme.

Sur la TV officielle algérienne, on peint des acteurs en noir pour représenter les habitants du Sud algérien. Cette pratique raciste, appelée « Blackface », stigmatise toute une partie de la société : la réduisant à la couleur de peau et la présentant comme bête et docile.

Cette pratique raciste à été utilisée dans le cinéma américain durant les nombreuses années où on interdisait aux américains de peau noire de jouer un rôle de noir dans un film. Actuellement l’usage de Blackface est interdit aux États Unis mais demeure pratiqué en Algérie de 2020.

En plein mois de Ramadan, un épisode « Ma neskonch m3a yemak » a diffusé hier une scène où le mari et le voisin d’une jeune femme se peignent le visage et les mains en noir pour avoir à manger. Le but de ce passage est de faire rire sauf que cela ne relève pas de l’humour mais du racisme

Se peindre le visage en noir pour avoir à manger, pour montrer que les noirs parlent d’une façon bizarre et parlent mal à l’algérienne, où qu’ils sont paresseux et n’aiment pas travailler, qu’ils vivent de la charité (Sadaka) est du racisme par excellence.

Une pétition a été lancée, exigeant de la TV algérienne la présentation des excuses, en assurant ses téléspectateurs de non diffusion à l’avenir de programme raciste .

Sally Lainceur