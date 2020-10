Béjaia :09 plaintes contre une enseignante qui a enlevé son voile !

La montée inquiétante de l’islamisme en Algérie est effrayante et ne tolère personne dans une société qui refuse toute différence. L’idéologie des « égorgeurs » constitue le substrat d’une société entièrement sous la domination de l’ordre moral et religieux. L’aliénation religieuse a créée, chez une grande partie de la population algérienne, une répugnance à tout ce qui est progressiste et subversif quant à l’ordre moral établi.

09 plaintes ont été déposées contre l’enseignante et militante féministe Sonia Mahoui pour le simple motif qu’elle a ôté son voile islamique et sa venue au centre d’examens de la commune de Sidi Aïch, département de Bejaia, avec une tenue jugée indécente.

En effet , tout remonte au mois de septembre 2020 lorsque Sonia est partie passer son baccalauréat pour pouvoir accéder une deuxième fois aux études supérieurs, sachant qu’en Algérie et au bout de trois ans le premier BAC obtenu ne pourra pas donner accessibilité aux études supérieures. Le jour de son examen, Sonia s’est présentée avec une robe et une casquette au centre d’examen , ce qui n’a pas plu à la responsable de ce centre d’examen. La responsable s’est mise à vociférer menaçant Sonia Sonia de l’exclure du centre d’examen.

Quelques temps après, trois autres enseignantes l’ont rejointe et se sont mises, elles aussi, à s’acharner sur Sonia. D’après Sonia , sa venue au centre d’examens dans cette tenue, pourtant de tout ce qu’il y a de plus normal, a suscité un mécontentement chez cette responsable et ses enseignantes.

Un mois après, Sonia se trouve avec 09 plaintes sur le dos et une pression énorme émanant de son environnement social. Sonia n’a voulu céder, elle s’est présentée au commissariat de Sidi Aich pour déposer une plainte contre une personne venue les premiers jours de la reprise de l’année scolaire au primaire où il travaille pour lui reprocher devant son directeur son comportement et sa tenue jugée indécente. En arrivant au commissariat, l’inspecteur de police du commissariat de Sidi Aich n’a accepté la plainte car d’autres plaintes, neuf plaintes en tout, étaient déposées contre l’enseignante et la candidate au baccalauréat Sonia Mahoui. Le malheur dans tout ça est que notre société est de plus en plus intégriste et despotique. La coupable est disculpé et applaudi et l’innocent est culpabilisé et désapprouvé.

Enseignante de langue française, Sonia s’est mise à travailler avec dévouement. Elle a consacré son temps pour enseigner cette belle langue de Molière et transmettre ce qu’elle cette langue comme héritage des lumières. Sonia a mis son génie au service de l’enseignement dans un secteur d’éducation nationale souffrant dont l’enseignant est marginalisé. Sonia est aussi cette militante comme beaucoup d’autres femmes militantes de sa génération qui ont revigoré l’âme de ces femmes montagnardes, prisonnières des us d’une kabylie moralisante.

Aujourd’hui, des milliers de Sonia doivent envahir les rues pour scander les plus beaux des mots: liberté, égalité, révolution, etc.

ous et toutes pour mettre un rampart à l’islamisme ! Tous et toutes des Sonia! Vivement la révolution!

Amar BENHAMOUCHE