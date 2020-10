Béjaia : « 2 Morts et 2 blessés au complexe agro-alimentaire Cevital »

Un accident de travail est survenu ce soir à la raffinerie de l’huile du groupe agro-alimentaire Cevital, faisant deux morts et deux blessés évacués en urgence à l’hôpital, une information qui reste toujours à confirmer.

Cet accident est survenu au moment où les 196 travailleurs licenciés de Numilog, filiale transport et logistique de cevital poursuivent leur action de blocage de deux portails du complexe, entamée depuis huit heures de ce matin et qui s’étalera sur 24 heures,réclamant leur reintegration et le respect du droit syndical.

Les protestataires ont humainement libéré le portail pour permettre aux ambulances transportant les victimes d’évacuer ces derniers en urgence à l’hôpital,

Ainsi le problème de sécurité dans le lieu de travail refait surface, une question que le travailleurs licenciés ont fortement soulevé dans leur plate forme de revendication.

A M/BéjaiaNews