Béjaia : Cinq syndicalistes auditionnés sur Dawla Madania Machi 3askaria

L’acharnement policier et judiciaire contre les syndicalistes qui accompagnent le hirak se poursuit en ces temps de détresse sanitaire à Bejaia.

En effet cinq syndicalistes du SNAPAP-CGATA (Nacer Kassa, Zidani Sadek, Abou Zekri Ikhlef, Abdelkader Zedri et Abid Kamel) ont été convoqués cette semaine par la police judiciaire et auditionnés sur leur exercice syndical et leurs activités liées au hirak.

Le mot d’ordre « Dawla Madania Machi 3askaria », fortement repris par les syndicalistes dans leurs manifestations semble inquiéter les enquêteurs de la police judiciaire de la sûreté de wilaya qui n’ont pas hésité à interroger avec insistance les convoqués sur le pourquoi de ce mot d’ordre.

A rappeler que les travailleurs communaux, affiliés au SNAPAP- CGATA observent depuis février 2019 ,chaque mardi une journée de grève dédié au hirak.