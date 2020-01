Bejaia: La répression s’abat sur des manifestants

Plusieurs activistes ont été arrêtés cet après midi à Bejaia lors d’une marche organisée pour la libération du jeune blogueur Ben Moussa Razik, placé en garde à vue hier et présenté aujourdhui devant le juge

Un rassemblement vient d’être improvisé en ce moment à la place Said Mekbel qui sera suivi d’une marche vers le commissariat central pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle tous les manifestants arrêtés et du jeune blogueur Ben Moussa Razik.

Les manifestants comptent observer un sit-in devant le commissariat jusqu’à la libération des jeunes hirakistes