Béjaia : Le congrès de la Soummam relance le hirak

L’esprit du hirak plane aujourdhui à Ifri-Ouzelaguen à l’occasion de la commémoration du 64e anniversaire du congrès de la Soummam ,

Plusieurs organisations, partis politiques , personnalités et activistes du hirak ont marqué leur présence , en se recueillant à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne,

Les chants du hirak retentissent fortement dans tous les coins du siège du congrès de la Soummam ,ifri, ayant abrité la réunion historique des huit ,nous rappelant ainsi l’atmosphère joyeuse caractérisant les grandes manifestations du hirak

La primauté du politique sur le militaire et l’intérieur sur l’extérieur revient dans tous les échanges et débats de personnes venues de différentes régions d’Algérie,affichant une détermination à poursuivre le combat jusqu’à la réalisation de l’objectif tracé par l’architecte de la révolution Abane Ramdane,une Algérie libre, démocratique et sociale,

La forte mobilisation enregistrée aujourd’hui est annonciatrice d’un grand retour du hirak,que probablement demain ,nos villes seront envahies par des tsunamis humains,