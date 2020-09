Béjaïa, le copiage bat son plein, au Bac

Les techniques du copiage au bac sont de plus en plus développées et plus sophistiqués.

Tous les moyens sont bons pour réussir ! On a l’impression que même nos enfants sont plus formés dans ce domaine que dans leurs études.

Des leçons entières écrites sur des trousses, des bouts de papier, sur les genoux, les bras ou le ventre et même sur les chaussures !

Des amulettes cachées sous les sous-vêtements, dans les chaussettes, et même sur la face cachée des bavettes !

Où va-t-on avec cette supercherie sans fin ?

Toutes les techniques sont maîtrisées et fortement exploitées par nos candidats, la tricherie bat son record, ça donne à réfléchir sur l’éducation reçue et sur les disciplines enseignées, qui, apparemment, favorisent le vol, l’arnaque, la trahison et la malhonnêteté !

On ne puise de la technologie que ce qui est négatif et ce qui est néfaste à l’instruction et à l’éducation !

Si la surveillance et le renforcement des punitions sont des outils essentiels pour réduire les comportements malhonnêtes, on se demande pourquoi faire appel à la tolérance et le pardon face à chaque situation de copiage qui surgit.

La tromperie peut se nourrir elle-même si rien ne vient freiner le processus. Quand quelqu’un franchit la première barrière qui protège contre la tromperie, les suivantes contre les comportements malhonnêtes semblent nettement moins infranchissables!

Mettons derrière nous les sentiments et la subjectivité qui ne font que nous régresser, cessons d’offrir le savoir en cadeau !

Un succès bâti sur le mensonge et sur la tricherie ne sera jamais qu’un échec voilé d’hypocrisie.

Et puis la vie est un écho : ce que tu envoies, te revient; ce que tu sèmes, tu le récoltes.

Wahiba Arbouche Messaci /BéjaiaNews