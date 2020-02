Bejaia :Le hirak poursuit son chemin pour recouvrer sa souveraineté.

Comme tous les mardis,la communauté universitaire est sortie à nouveau aujourd’hui dans la rue dans le cadre de son 49e acte du hirak pour réitérer sa revendication principale qui consiste au départ du système.

« Non au dialogue avec un pouvoir illégitime » et « non au gaz de schiste » ont été également repris fortement dans cette marche qui s’est ébranlée à 10 heuresdu campus universitaire Targua Ouzemour Abderahmane Mira ,renforcée à la maison de la culture Taoues Amrouche par les travailleurs communeaux,affiliés au SNAPAP et la société civile.

L’offre de dialogue et la révision de la constitution ne semblent pas convaincre les hirakistes qui rejetent toute initiative venant d’un président, qualifié d’illigitime « Le seul dialogue possible avec le pouvoir est de discuter les modalités de son départ » affirment-ils.

A noter qu’une dizaines de militants MAK ayant pris part à cette marche ont été arrêtés au niveau de la place Said Mekbel, relâchés après une forte mobilisation de la population qui a observé un rassemblement devant le commissariat central.