Béjaia : Les femmes observent un rassemblement de solidarité avec les détenus

Les actions de soutien aux activistes du hirak se multiplient ces derniers jours à Bejaia suite à l’acharnement policier et judiciaire dont font l’objet en ces temps du COVID-19.

Cet après et à l’initiative d’un collectif de femmes un rassemblement a été improvisé à la place Saïd Mekbel en solidarité avec les détenus d’opinions et journalistes incarcérés arbitrairement,appelant à leur libération immédiate et inconditionnelle.

Les femmes présentes au rassemblement sont unanimes à appeler au maintien de cette action et son organisation chaque jeudi.