Bejaia : Les hirakistes face au défit du coronavirus

Un véritable processus d’auto-organisation vient d’être enclenché dans différentes localités de la wilaya de Bejaia depuis l’enregistrement Mardi dernier d’un premier cas de Coronavirus avéré positif.

Pratiquement dans chaque coin, des hirakistes s’organisent en petits groupes et s’adonnent à des campagnes de sensibilisation sur le coronavirus ,en distribuant des dépliants, bavettes, gangs et désinfectants ,tout en invitant la population à se confiner chez soi par mesure de prévention afin d‘éviter que la pandémie se propage. Avec des moyens très modestes mais efficaces comme prévention, des campagnes de désinfection de nos places publiques et des endroits à grande fréquentation sont également animées chaque soir par des jeunes hirakistes.

La multiplication de ce genre d’initiatives mènera sans doute le hirak vers une auto-organisation à la base que sans doute connaitra un nouveau souffle après le passage de cette épreuve épidémique.