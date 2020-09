Béjaia : Les salles des fêtes, tout droit vers la faillite !

Les gérants et exploitants des salles de fêtes dans la wilaya de Bejaia, regroupés dans un collectif viennent de rendre public une lettre adressée au président de la république, l’interpellant sur la nécessité d’intervenir afin de trouver une solution à leur situation désastreuse qui perdure depuis le début du confinement.

Dans une longue correspondance, les signataires rappellent les conséquences de l’arrêt de leur activité professionnelle « une salle des fêtes nécessite un lourd investissement de prés de cinq milliards de centimes amortissable en cinq ans alors que le préjudice financier établit par l’expertise comptable, est de l’ordre de 700 millions de centimes par établissement depuis la notification de l’ordre de fermeture en date du16 Mars 2020 » lit-on.

La fermeture de nos établissements n’a pas empêché la tenue des fêtes dans les quartiers et villages dans des conditions de confinement et de promiscuité favorable à la propagation rapide du virus Covid-19 signalent-ils , en s’interrogeant sur le silence des autorités sur ces espaces ouverts qui leur offrent l’opportunité d’intervenir, pour assister et surveiller à tout moment le respect des protocoles sanitaires officiels.

Les gérants et exploitants des salles des fêtes rassurent que leurs établissements peuvent reprendre l’activité sans nuire à la santé publique, comme l’a déjà prouvé l’établissement »vie la joie », en accueillant des personnes sans abri durant deux semaines au pic de la pandémie avec l’autorisation des pouvoirs publics et l’assistance des services hospitaliers et celle de la protection civile.

A noter qu’un protocole de reprise d’activité a été soigneusement établi par les gérants et exploitants des salles des fêtes dans la wilaya de Bejaia et proposé au wali, mais ce dernier a refuse même de l’accuser réception.