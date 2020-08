Bejaia : Les travailleurs de Numilog poursuivent leur mouvement de grève

Les travailleurs de Numilog, filiale de Cevital entament aujourd’hui leur cinquième semaine de grève cyclique qui s’étalera jusqu’au mercredi, réclamant la réintégration de leurs délégués syndicaux, licenciés arbitrairement par leur employeur et le respect de la loi sur l’exercice du droit syndical.

Les 196 grévistes, qui affichent une grande détermination à faire aboutir leurs revendications, attendent également pour mercredi prochain le verdict de la chambre administrative, concernant le conflit les opposant avec leur employer qui refuse de reconnaitre une section syndicale de l’entreprise, élue démocratiquement par les travailleurs, en présence même d’un huissier de justice.

Une conférence de presse a été animée conjointement ce matin par les délégués syndicaux des travailleurs de Numilog et l’Union de Willaya de l’UGTA, appelant à une solidarité active et agissante avec les travailleurs de Numilog en grève cyclique depuis plus d’un mois.

Cette grève a le mérite d’avoir démasqué une certaine élite locale qui continue à briller par son silence assourdissant devant la hogra que subissent les travailleurs de Numilog.

Aheddad