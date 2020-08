Béjaia: Marche à pieds pour la primauté du politique sur le militaire

Pour marquer le 64e anniversaire du congrès de la Soummam, , des activistes ont improvisé aujourdhui une marche à pieds,en parcourant plus de 50 km pour rallier ce petit village historique , ifri ,situé sur les hauteurs d’Ouezelaguen

Certains marcheurs ont pris le départ ce matin du Rond point Matoub Lounes à Béjaia,pour rejoindre leurs camardes, à El Kseur et poursuivre ensuite ensemble la marche vers la petite bourgade ifri qui a abrité le congrès de la Soummam , applaudis et accueillis héroïquement par la population dans leurs haltes à Sidi-aich, Takerietz et Iouzelaguen,

Selon les initiateurs de cette action ,intervenant dans le contexte d retour du hirak , la marche vise aussi à rappeler le combat de l’architecte de la révolution algérienne Abane Ramdane et la principale résolution du congrès de la Soummam, primauté du politique sur le militaire,