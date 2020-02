Bejaia :Opération nationale de solidarité avec les détenus d’opinion

C’est aujourd’hui à midi que le coup d’envoi d »une opération nationale de solidarité en faveur des detenus d’opinion a été donné à la place Said Mekbel.

Cette caravane a pour objectif d’apporter soutien et aides nécessaires aux détenus qui croupissent dans les geôles de la dictature militaire, elle est composée de plusieurs activistes et militants de différents horizons .L’idée, selon ses initiateurs a émergé lors des rassemblements hebdomadaires observés chaque lundi soir à la place Said Mekbel en solidarité avec les détenus d’opinion.

La première destination sera la localité d’Ait Smail pour marquer une halte au domicile familial de FERSAOUI Abdelouhab pour sillonner ensuite plusieurs villes d’Algérie .