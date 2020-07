Béjaia : Radio Soummam interdit aux représentants des travailleurs de Numilog (Cevital) le passage dans ses émissions

Pour faire entendre leur voix et rendre public le conflit qui l’oppose avec leur employeur, les travailleurs de Numilog, en grève cyclique depuis ce matin et pour la troisième semaine consécutive, se sont dirigés encore une fois chez Radio Soummam, organe public pour un éventuel enregistrement et passage, malheureusement un refus catégorique leur a été signifié.

Cet accueil est qualifié de contraire à l’éthique laisse les travailleurs s’interroger sur les véritables détenteurs de cette chaîne publique qui continue à exercer un black out ,à l’instar de tous les autres médias publics et privés sur l’affaire Numilog, alors qu’ils sont censés assurer le service public.

Les travailleurs grévistes qui réclament la réintégration de leurs délégués syndicaux licenciés et l’amélioration de leurs conditions de travail ne comptent aucunement lâcher prise, ils promettent de revenir pour imposer leur droit de passage dans une chaîne financée par leurs contributions.

Aheddad