Bejaia ; Rassemblement contre la mafia du foncier

La crise sanitaire que traverse notre pays semble être une opportunité à la mafia locale pour squatter lâchement des terrains en toute quiétude. Ce qui a fait réagir les militants écologistes, en observant ce samedi un rassemblement au boulevard Bouaouina ex Clemenceau pour s’opposer à l’abattage d’arbres et la construction d’une promotion de 36 logements sur des vestiges historiques.

Karim Khima, président de l’association pour la protection de la nature « ARDH », dans la prise de parole ayant ponctué le rassemblement a dramatiquement tiré la sonnette d’alarme, sur la volonté des autorités locales à déclasser le Parc National de Gouraya (PNG), homologué comme réserve de biosphère par l’UNESCO en 2004. « Il ne faut pas s’étonner si demain une commission nous annonce le déclassement du parc » avertit-il. « L’astuce est très connue, on délivre des attestations de propriété pour ensuite classer les terrains comme propriétés privés, menaçant ainsi le P N G ,qui s’étale sur 21 Km , de disparation» ajoute-il

« On doit redoubler la mobilisation pour protéger ces espaces verts et sauver notre patrimoine d’un bétonnage morte »l, conclut Karim Khima son intervention lors du rassemblement, soutenu par l’ordre des architectes et 13 associations locales.

Sally Lainceur