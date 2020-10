Béjaia : Rassemblement contre les feminicides et les  violences faites aux femmes

Halte aux violences faites aux femmes et aux féminicides! L’infâme meurtre de Chaîma saadou , jeune de 19 ans séquestrée violée puis brûlée vive, s’ajoute à une longue liste de féminicide, une liste qui en cesserait de s’élargir devant le silence complice , la justification de la violence et en absence de mesures réelles pour y faire face.

Indignées et enragées ,nous somme convaincues que seule la lutte et la mobilisation peut faire valoir nos droits et défendre nos acquis ! Nous appelons au rassemblement afin de dénoncer les femincides et toutes les violences faites aux femmes , le jeudi 08 octobre 2020 à 15:30 à la placette liberté d’expression Said Mekbel.

Nous ne taisons plus, brisons le silence

Agir pour ne plus subir

Pas une de moins