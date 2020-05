Bejaia : Rassemblement de soutien à l’activiste Malek Berdache

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans la matinée de ce mercredi devant le tribunal de Bejaia pour apporter soutien à l’activiste du hirak, Malek Berdache qui comparaîtra aujourd’hui devant le juge pour destruction des biens publics .

Libérez nos enfants et emprisonnez Khaled Tebboune est le slogan principal repris fortement par les manifestants, exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de Malek Derbache et de tous les détenus d’opinion qui croupissent dans les prisons de la dictature militaire. Les manifestants ont fait preuve d’un comportement exemplaire, en respectant les gestes barrières recommandés par l’OMS, dans le cadre le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 et en portant soigneusement des bavettes, tout en respectant les mesures de distanciation.

Selon l’avocat des détenus du hirak M . Hamaili Boubeker, les faits remontent au mercredi de la semaine dernière, lorsque l’activiste de Tizi n Berber s’est rendu au commissariat central de Bejaia pour se renseigner des suites de sa plainte déposée contre des policiers et devant le rejet qui lui a été notifié, une altercation s’est enclenchée, soldée par la dégradation d’une vitre du commissariat. Il a été vite arrêté et présenté devant le procureur qui a ordonné sa mise en détention provisoire.

Aheddad