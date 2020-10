Bejaia , un été qui annonce un printemps chaud/ Samir Larabi

Dans la wilaya de Béjaïa ,l’été 2020 a été très particulier cette année. La suspension des marches du Hirak populaire et la pandémie Covid-19 ont marqué les esprits de cette petite localité, mais grande avec ses luttes sociales et démocratiques.

Malgré la pandémie et ses effets sur la santé publique et sur le plan social, les citoyens ont continué a résister. Malgré le confinement , la misère , la répression , les luttes sociales ne se sont pas confinés. Meme si timide , la bataille contre la répression et la libération des détenus s’est maintenue et ce ,malgré la répression et la lâcheté des spécialistes de la diversion.

Mais ce qui a marqué le plus cet été particulier , c’est les luttes ouvrières , notamment celles de Numilog , le port de Bejaia et BSA d’El Kseur. Des luttes qui se sont élevés contre le mépris Patronal (public et privé) et contre la criminalisation de la lutte Syndicales. Une situation qui a créé des tensions , des conflits dur et qui ont duré dans le temps.

Les travailleurs en lutte ont subis tout genre de harcèlement judiciaire , lynchage médiatique organisé et des alliances politico- financières douteuses , voire maffieuses.

La riposte des travailleurs s’est avérée payante , grâce a l’unité , la gestion démocratique et la solidarité agissante. Trois éléments fondamentaux qui ont permis à ces travailleurs de gagner des batailles importantes et des acquis comme c’est le cas au port de Bejaia et BSA. Cependant le Cas Numilog demeure devant une multinationale qui a la peau dur.

Numilog, un cas d’école

Le conflit Numilog qui entame sont quatrième mois a été le conflit le plus dur et le plus visible. Personne ne s’attendait que les travailleurs vont tenir autant face à un groupe économique aussi puissant et qui dispose de relais important.s C’est David contre Goliath.

La myopie et le mépris des responsables du groupe Cevital a fait que ces derniers n’ont pas prédit le grogne des travailleurs et leurs volonté profonde d’en découdre avec leur quotidien le plus sombre.

Une simple réunion avec les délégués du personnel, aurait pu éviter au groupe ce long conflit . Mais ils ont préféré pousser le bouchon , alors ils ont eu une tornade en plein visage. Ils n’ont pas compris que le mépris a trop duré , que leurs méthodes moyenâgeuses sont dépassées et que le Hirak populaire est passé, voire pénétrer les entreprises.

La lutte de Numilog est un cas d’école , car sans expérience Syndicale ils ont pu résister à un géant de la magouille , à une entreprise avec des relais politico-mediatique importants et des liens encore solides avec l’état central. Sans grande expérience Syndicale ils se sont doté du section homogène , combative et démocratique.

En un laps de temps la solidarité s’est mise en place au niveau local, national et international. Sans soutien de la presse classique , ils ont gagné en visibilité . Certes , ils n’ont pas encore gagné la guerre, mais ils ont gagné plusieurs bataille notables, notamment celle de la justice qui a ordonné la réintégration des travailleurs. Ils ont gagné le respect de l’ensemble des acteurs sociaux et déconstruit le mythe d’une entreprise dite citoyenne.

Leurs luttes a fait tache de huile à l’échelle nationale , notamment dans le secteur privé . Grace à la lutte Numilog, beaucoup de travailleurs ont compris que l’unité des travailleurs , la démocratie Syndicale et la solidarité sont les pierres angulaires de toute lutte ouvrière. Ils ont compris que seule la lutte paye.

Ce qui fait que l’été bougiotte est annonceur d’un printemps ouvrier chaud , dont nous devons nourrir , accompagner et construire les jonctions avec l’ensemble des luttes sociales.