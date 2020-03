Bejaia: Un ressortissant français et trois hirakistes arrêtés par la police

Quatre personnes dont un français d’origine bretone ont été arrêtées aujourd’hui à Bejaia et conduites vers une destination inconnue.

Selon les témoignages de certains manifestants, le ressortissant en question, qui exercait une profession d’enseignant à l’université de paris est en visite en Algérie dans le cadre de son travail de recherche sur le hirak . Il a été pris en filature pendant la marche de la communauté universitaire ,arrêté au bord d’une voiture de marque marruti, en compagnie de trois hirakistes à proximité du barrage Bir slem

Un rassemblement est improvisé en ce moment à la place Said Mekbel et se diriger ensuite vers le commissariat central afin d’observer un sit-in pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle