Béjaia :Une activiste apporte son témoignage sur les provocations policières

Un vendredi entamé par un imposant sit-in près du rond-point Daouadji qui s’est transformé en marche malgré la menace de répression, la forte présence policière et celle des forces anti-émeute.

Une marche qui voulait pour destination la maison de la culture, ce qui était impossible à cause du quadrillage policier, se dirige donc vers la place Mekbel où elle a été inévitablement dispersée mais reprise, mais en petit nombre, dans un autre lieu près de la Daïra où j’ai pu participer.

Armés de courage, obnubilés par la volonté d’en finir avec cette gangrène qui pourri le pays, et surtout remontés contre les dernières arrestations, nous marchions et scandions. S’approchant de la prison (quartier L’khmis), nous vîmes de loin les fourgons de la police, et pour éviter toute confrontation nous tournâmes dans la première rue, enjambons encore quelques pas dans l’intention de se quitter. J’étais parmi les premiers à partir, après avoir salué certains de mes compagnons de marche et saluer surtout leur courage communicatif, qui sans eux la marche n’aurait pas eu lieu.

En partant, j’aperçois un policier en uniforme s’approchait du groupe, il criait et essayait de retenir certains qui essayaient par conséquent de fuir. Puis un mouvement de foule s’enchaine, tout le monde court, un jeune m’en porte dans sa course. En fait, ce mouvement de foule a été provoqué par un assaut de policiers en civil sur le groupe. Bref, la panique, je ne sentais plus mes jambes.

Une autre scène ne me laissa pas indifférente, sur l’autre bout de la route, un policier en civil saute sur un marcheur en pleine course, celui-ci en se démenant pour se débarrasser de l’emprise du policer abandonne son tee-shirt, et ce n’était pas suffisant, heureusement qu’une femme s’est interposée par son corps et surtout par ses cris, gênant le policier qui a fini par perdre le jeune. Un grand merci à cette dame.

De retour chez moi, cette panique qui s’était emparée de moi s’est transformée en colère et en dégout envers ce régime policier. Qu’avons-nous fait pour qu’on nous court après ?! Qu’avons-nous fait, pour qu’on arrête parmi nous des jeunes pleins de vie et de belles intentions pour ce pays ?!… Je suis pleine de colère et d’amertume. A bas ce régime qui nous étouffe, qui tue en nous l’espoir, la vie et le rêve.

Souhaila Souad Ghennam Mokrani