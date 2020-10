Le procès de l’activiste Yanis Adjlia, arrêté en fin de journée d’hier et placé en garde à vue au commissariat central de la ville est renvoyé au 13 du mois en cours.

Selon la déclaration de Me Hamaili Boubeker, Yanis Adjlia est accusé d’atteinte à la personne du président de la république, attroupement non armé, incitation à attroupement non armé et exposition au danger de la vie et l’intégrité physique d’autrui.

A M/BéjaiaNews