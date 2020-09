BEM 2020, examen sous CO « VID »

L’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) débute , aujourd’hui, le 7 septembre, à travers le territoire national et prendra fin le 9 du même mois.

Comme toutes les wilayas, Béjaïa ne fait pas exception, elle s’est bien armée pour faire face à cet examen du cycle Moyen dans un climat spécial adapté à la conjoncture que traverse le pays ainsi que le monde entier

Dès les premières heures de la matinée, les candidats se sont présentés devant les centres d’examens indiqués sur leurs convocations afin de passer le BEM. 13579 est le nombre global des candidats concernés par cette épreuve, entre les scolarisés et les candidats libres ainsi que ceux des établissements pénitentiaire, dont 7217 filles et 6362 garçon et 60 centres réquisitionnés, cette année à cet effet.

667 correcteurs dans un seul centre de correction qui ouvrira ses portes à partir de 13 septembre jusqu’à 22

Les examens de cette année interviennent dans un contexte pandémique de corona Virus, les candidats se trouvent entre le marteau et l’enclume , en plus du stress de l’examen, la peur de la contamination du virus les hante !

Un dispositif des mesures préventives contre le COVID-19 a été mis en place afin de garantir le bon déroulement de l’examen dans la sécurité, la quiétude et la sérénité de tous les acteurs de cet important rendez-vous scolaire

A cet effet, 3 détecteurs de températures, 1 pulvérisateur pour la désinfection et 2 détecteurs de métaux par centre.

Des masques de protection et gel hydroalcoolique en quantités suffisantes, sont les moyens matériels mobilisés, ajoutant la distanciation des tables dans chaque salle.

Quant aux ressources humaines mobilisées, elles sont de loin plus importantes par rapport aux années précédentes.

Un bon déroulement est noté lors de ce premier jour de l’épreuve ,selon Mr Moukbi, le chef du Centre Djouden, Sidi Ahmed.

Cependant, le taux des absents est estimé à 88.05% qui s’explique par le caractère facultatif de cet examen pour les scolarisés.

Wahiba Arbouche Messaci /BéjaiaNews

.