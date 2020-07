Chafaa Bouaiche accuse certains responsables sécuritaires d’avoir demandé Thippa aux revendeurs de boissons alcoolisées

Le député du FFS ,Chafaa Bouaiche vient d’accuser ouvertement certains responsables sécuritaires d’avoir profité de la non interdiction de transport de boissons alcoolisées pour demander Tchippa aux revendeurs .

Fermer des débits de boissons alcoolisées sans interdire le transport de la marchandise a encouragé la vente clandestine dans tous les villages et les quartiers de nos villes avec une augmentation du prix de plus de 50 % ,au vu et au su des responsables et des services de sécurité qui profitent de la situation pour demander Tchippa aux revendeurs. écrit Chafaa Bouaiche sur son mur Face book.

Aheddad