Chronique de Nawal A-ahmed : « Dimokratiya bi mabadi l’milfeuille

C’est pas évident de s’endormir après avoir vu défiler des vidéos de « dimokratiya bi mabadi l’milfeuille, »

Ça donne des cauchemars chaotiques, je vais essayer de dormir sur le côté droit il paraît que ça évite l’interférence des djounoun politique.

Et ça redémarre ….

Première déclaration le FFS se retire du PAD, et s’apprête à participer aux législatives.

Tabbou a fini par avoir l’agrément de son parti et profite de l’aide de l’administration pour structurer son parti pour se préparer aux locales.

Mouhcine Belabess la peur au ventre il appréhende les villas et les costumes , pressé par la justice il a fini par accepter une rencontre, prend deux cafés une bouteille d’eau et quelques cacahuètes et fini par donner son aval pour les législatives.

Bouchachi c’est pas un soucis ,un poste de ministre de la justice et le tour est joué .

Zoubida assoul son téléphone a sonné elle s’est deja mise sur son 31,rouge à lèvres choucha de côté « 3ladjal look ykhayrouk »

Elle se précipite dans les escaliers et le son des talons finissent par me réveiller c’est ma belle sœur qui m’a avoué autour d’une tasse de café que durant mon sommeil agité je criée « khantou lebled ya lmou3aridhin »

Le seul acteur absent dans ce tourbillon c’était echa3b Et le peuple ?

Ne vous inquiétez pas pour ça on va se mettre tous d’accord et on fermera les yeux sur la répression » c’est ce que me répliqua un visage au fond de ma tasse de café

Gauchiste convaincue je me retourne dans mon lit sur du bon côté je remplace le café par du thé pour rester éveillée.