Fahim Ziani propriétaire d’une salle des fêtes « Vit la joie », sise à Ihdadene vient de lancer un appel aux autorités sanitaires de la wilaya de Bejaia pour aménager un espace mis à la disposition des SDF et des sans abris en ces temps de confinement.

Dans un appel lancé sur sa page face book, Fahim Ziani ,affirme que l’établissement « vit la joie » ,mit à disposition ses espaces, salles des fêtes et annexes pour toutes les associations, collectifs organisés ,tous les organismes ( croissant rouge et autres) et collectivités locales, ainsi qu’a la direction de la santé de la wilaya de bejaia et autres institutions capables d’assurer les conditions d’accueil, de prise en charge et de sécurité adéquate pour ceux qui sont dans le besoin de prise en charge effective ( SDF sans abris) dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Même si l’initiative a été beaucoup appréciée par des citoyens, mais les autorités sanitaires dans la wilaya de Bejaia tardent encore à se manifester malgré le besoin imminent de ces catégories qui se retrouvent sans abris et passibles de verbalisation pour non respect du confinement.

Fahim Ziani n’a pas cessé d’interpeller les autorités sanitaires afin de mettre en place une équipe médicale au niveau de son établissement pouvant prendre assister et prendre en charge ces catégories vulnérables, pouvant porter des symptômes de la pandémie coronavirus.