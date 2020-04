Confinement : Les femmes combattent covid_19 et covid_conjoint

Vous parlez tous du confinement, pourquoi vous ne parlez pas des violences conjugales en hausse depuis le début du confinement dans le monde ?

Des femmes meurent tout les jours et non pas qu’à cause du covid 19 mais à cause des violences dont elles sont victimes.

Nous, femmes , militantes des droits de l’Homme, dénonçons ces actes barbares, criminels, illégitimes et nous dénonçons les gouvernements qui ne prennent aucunes mesures afin de condamner les violences et protéger les femmes par une prise en charge rapide par les institutions concernées et ouvrir des centres d’accueil temporaires pour les victimes, ce que les gouvernements ne font pas.

Je ne sais pas de quoi sera fait demain avec cette pandémie mais je sais une chose que le mouvement de libération des femmes reviendra en force, parce que lors de ce confinement on a deux virus à combattre , le covid19 et covid_conjoint. En ce confinement, les discriminations ne baissent pas dans le monde , encore des mariages forcés, crimes d’honneur, esclavages, agressions sexuelles et violences conjugales, viols ,trafics de femmes, esclavage sexuel, privations traditionnelles ou politiquement tolérées de libertés des droits humains fondamentaux. Il est impératif de prévoir un plan de lutte après ce confinement, parce que le monde changera, un nouveau monde naîtra, et dans ce nouveau monde nos droits doivent être des acquis qu’on ne remettra plus en question.

Et je le répète le combat des droits des femmes concerne tout le monde, c’est un principe fondamental des droits de l’Homme comme l’a dis l’islamologue et philosophe Razika Adnani : « Le malheur des femmes dans notre société réside dans le fait qu’elles ne luttent pas pour leurs droits et leur dignité seulement contre les hommes, mais aussi contre les femmes , et la tragédie des hommes est de croire qu’ils peuvent garantir leurs droits de citoyens et leur dignité humaine sans que les femmes n’aient leurs droits de citoyennes et que leur dignité humaine ne soit respectée « . Sur ce, en tant qu’algérienne, je soutiens toutes les femmes du monde, stop l’oppression,stop le sexisme, stop la misogynie. Basta !

À bas le code de la famille, à bas les inégalités salariales, à bas toutes les lois sexistes, à bas les violences. Nous sommes la, on ne demande pas de la charité, mais nos droits

« Nos droits, c’est tout le temps et partout »

Lainceur sally