Contribution d’une étudiante : Continuons à marcher pour la liberté !

Cela fera bientôt un an, que la belle révolution du 21e siècle a commencé, et nous avons parcouru un grand chemin, qu’on doit continuer.Le temps que ça prendra n’est rien devant le prix à gagner » LA LIBERTÉ »

Certains toujours noyant dans leur pésimisme sz posent des questions pour nuire à la révolution comme » qu’es ce quz vous avez ramené » « La marche c’est peu ,faut faire autre chose » « Ou bien l’hirak n’a pas de feuille de route »

Je réponds encore une fois :on ne peut dire que la révolution n’a rien apporté, dire ça c’est mentir, et savez-vous qu’avant le 22 marché était interdit ?Savez avant le 22 que le peuple algérien ne savait pas ce qui se passe dans son pays? Savez-vous qu’avant le 22 le peuple n’était pas aussi déterminé à créer un état de droit …..

Dire qu’une marche ne suffit pas, ne nous mènera à rien, nous avons choisi le pacifisme et c’est ça le pacifisme, aller doucement mais sûrement, Le pacifisme c’est la patience, et pourquoi la révolution tient encore ? Grâce à son caractère pacifique, donc oui la marche sert, ce n’était pas le cas pourquoi la police réprime les manifestants, empêche des manifestations ? parce que la marche fait pression et leur fait peur, ils ont des armes mais nous on a la vérité, Et quand on détient la vérité, elle devient un droit.

Et ensuite sur le plan des slogons politiques sont des projets à leur tête » état-civil et non militaire » on ne peut pas fonder un état de droit avec les militaires qui dirigent le pays depuis 1962 avec une sois disant légitimité révolutionnaire, » transition démocratique et assemblée constituante » sont une solution pour l’Algérie c’est un projet, » Dissolution du parlement » est un projet, que tous les députés et sénateurs rentrent dans la poubelle de l’histoire, » système dégage » est un projet qui demande le départ de toutes les figures du système….

Le mouvement va bien, il n’est pas faible, il est fort de par sa maturité politique et sa détermination ,après je ne suis pas contre l’auto-critique du mouvement l’évaluer pour voir ce qui ne va pas et l’arranger, la critique est constructive et je propose également comme je l’ai déjà dit de faire notre propre constitution ensemble l’appliquer ensemble et faire comme si le gouvernement n’existe pas, il finira par réagir et abandonner.

Face à ce que vit l’Algérie accutuellrment l’échec ne peut être imaginé.

Arrêtons d’etre pessimiste et LUTTONS

Et pour ce qui est de la classe politique la vraie, l’élite est soit en prison, soit exilée, soit à la maison, ils n’ont pas l’opportunité pour s’exprimer face au leader en carton qui monopolise la scène avec leur populisme.

On ne sort pas messieurs et medames pour se créer un nom, où une carrière mais pour libérer un pays !

Et ce n’est pas en faisant le chegevara en Taywan qu’on réussira

Et encore je pense qu’on devrait plus chanter politique comme » assemblée constituante » par exemple pas « Teboune el cocaïne » ça ce n’est pas un projet.

Sur ceux le 16 arrive, le 22 également l’Algérie doit connaître des marches de millions dans la rue dans toutes les villes

Nous allons gagner, nous allons avoir notre démocratie doucement mais sûrement , continuons à marcher à l’intérieur et à l’extérieur

L S