Corona: Un algérien lance SOS à la diaspora

Vos concitoyens Algériens sont laissés seuls contre le Covid_19, les autorités politiques du pays, savent pertinemment que l’Algérie ne dispose pas des moyens nécessaires pour contrer la propagation de ce virus.

Les premiers qui en auront à en souffrir, sont la première ligne de défense contre ce monstre microscopique, les médecins, le personnel soignant et les ambulanciers qui se retrouvent démunis.

Organisez-vous et aidez votre peuple.

Réunissez des masques FFP-2, des blouses à usages uniques, des casques avec visières, des lunettes de protection… et envoyez les via des colis aux hôpitaux. N’importe quel hôpital ou centre de soin cela importe peu. Cependant faites en sorte que ces envois sois équitablement dispatchés à travers le territoire national.

En tant qu’Algériens nous ne pouvons compter que sur nous mêmes.

Vous avez la chance d’être dans des pays où le strict minimum est disponible, aidez nos défenseurs médicaux.

Merci

Tanemirt

Reda Boudraâ