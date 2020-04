COVID-19 BEJAIA | Solidarité: Les élus du FFS participent par une contribution financière

Nous reproduisons la déclaration intégrale des élus du FFS à Béjaia

L’urgence sanitaire causée par l’émergence de COVID-19 exige des pouvoirs publics, des assemblées locales, des élus nationaux et de la société d’apporter des réponses immédiates à une crise qui menace sérieusement la santé publique, la cohésion sociale et le développement de nos territoires.

Les élus du FFS de la wilaya de Bejaia sont préoccupés par l’état de nos établissements sanitaires et conscients des difficultés et des insuffisances auxquelles fait face le personnel médical et soignant en ces moments.

En connaissance de cause et en guise de solidarité, les élus nationaux et locaux du FFS décident de participer avec une contribution financière en vue d’acheter des équipements et des moyens destinés aux EPH et CHU de Bejaia.

Les élus du FFS expriment toute leur gratitude envers les efforts que mènent les acteurs de la santé afin de contenir le virus en menant une lutte efficace.

Toujours dans le contexte de cette crise, les élus du FFS restent aussi disponibles, actifs et engagés, afin de porter des réponses basées sur les réalités, les besoins et les solutions locales.

A cet effet, ils appellent toutes les franges de la société à travailler main dans la main pour freiner la propagation du COVID-19, affronter son impact et multiplier les initiatives de solidarité pour contrecarrer les effets de l’isolement social.

Vive l’Algérie !

Gloire à nos Martyrs