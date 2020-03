Covid-19: La solidarité en marche à Bejaia !

Pratiquement dans tous les coins de la wilaya ,des citoyens s’organisent pour gérer efficacement, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ,le confinement sanitaire.

Les sans abris ,SDF et travailleurs précaires ne sont pas oubliés . l’ établissement « Vie la joie » sis à Iaddaden avec le concours des bienfaiteurs de la région ,du croissant rouge algérien et de l’association des 1 000 logts assure un service quotidien de 200 repas consistants distribués aux travailleurs précaires et familles nécessiteuses.

Pour bénéficier d’une prise en charge et d’un séjour de confinement dans cet établissement d’une capacité de 200 lits, le prétendant doit passer par un coiffeur après avoir pris une douche et effectué un examen médical pour ensuite notifier son admission. 20 personnes sont confinées depuis Jeudi 26 Mars dans ce centre équipé de toutes les commodités, ‘téléviseur géant, divers jeux divertissants et une mini-bibliothèque).

Toutefois le propriétaire de l’établissement « Vie la joie »,Fahim Ziani constate le besoin imminent des confinés de casser la routine en s’adonnent au sport. A cet effet ; il lance appel aux bienfaiteurs afin de venir équiper un salle aménagée de 40m2 en matériel de sport .

La solidarité est désormais en marche en ces temps de détresse sanitaire dans la wilaya de Bejaia..