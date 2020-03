Covid-19 révélateur de l’instabilité de l’univers financier mondial

S’il est certain que l’épidémie du coronavirus a précipité la dégringolade des marchés boursiers, les causes profondes de ce pré-Krach qui s’annonce sont à chercher dans l’architecture systémique du monde financier et les politiques néolibérales en vogue depuis quatre décennies qui lui sert d’ossature.

Les informations qui nous parviennent des places boursières du monde annoncent une crise financière majeure à venir, moins de 12 ans après celle des surprimes. Les médias dominants ne cessent de minorer les indices d’une telle crise, la réduisant à une mini-convulsion conjoncturelle due au ralentissement de l’économie chinoise et les fluctuations des prix du pétrole, et dont la normalité ne tarderait pas à regagner les marchés. Nombre de commentateurs incontournables à la réputation d’experts incontestés avaient adopté la même posture quelques mois, voir quelques jours, avant la faillite de la banque d’investissement Lehman Borthers en septembre 2008 annonçant le krach du siècle. Cela même qui, clamait triomphalement, la crise derrière nous -après avoir été jugulé par la socialisation des pertes- ignorent ou feignent d’ignorer le désastre à venir.

Il faut dire que depuis rien n’est fait pour parer à un nouvel contre-choc, seul la logique du profit prime. Pis, lorsqu’on observe l’imbrication de plus en plus évolutive des liens créances-dettes liants les banques entre elles, on laisse présager qu’un défaut de paiement dans un chaînon entrainerait inévitablement une dérégulation en chaine et donc un krach général. Car contrairement au commentaire dominant, le covid-19 n’est pas en lui-même la cause de la situation actuelle, mais le choc de trop dans une économie chancelante après quarante ans de dérégulation structurelle et une réponse à la crise du néolibéralisme par des rasades de néolibéralisme de plus. Le choix conscient des classes dominantes de nourrir une bulle spéculative parallèlement à une économie productive anémique ont préparé le lit de ce qui s’annonce: la faillite totale du système bancaire mondial.

Au lieu de rendre des comptes, les responsables de la casse du passé ont été blanchis et promus dans bien des cas. Aujourd’hui encore, Goldman Sachs, BlackRock, BM, FMI et autres acrobates de la haute finance ont plus que jamais le vent en poupe, plombés par les discours bien pensants d’un milliardaire à la tête de la première puissance financière mondiale, prometteur passionné de la dérégulation. La tendance lourde de la polarisation sociale n’a jamais travaillé aussi avantageusement les ultra-riches qui, maintenant sentant la terre se dérober sous leurs pieds, vendent à la hâte leurs obligations pour en tirer le maximum de dividendes et précipitent ainsi la faillite du système qui les a porté aux nus.

Il est certain que quatre décennies d’offensive néolibérale ont usé les peuples qui aujourd’hui expriment un besoin irréfragable de « changer de logiciel ». L’engouement que suscite la compagne de Bernie Sanders au sein des plus défavorisés de la société américaine est le baromètre le plus illustratif d’un tel besoin. La lutte des peuples du Chili jusqu’au Liban ouvre une vague d’affrontement généralisé. L’abolition révolutionnaire de la dette dans les pays du tiers monde est aujourd’hui la seule réponse aux vautours financiers qui partent à l’assaut des plus faibles pour conjurer leur errance. Car bien que le covid-19 soit vaincue et un léger rebondissement s’opère, le cocktail explosif ne serait pas désamorcé mais seulement retardé pour une explosion ultérieure plus brutale. En définitif, la nécessité d’ôter les pleins pouvoirs des mains des banques et des marchés financiers passe par la construction d’une cohérence alternative au modèle néolibéral dont le bilan est lamentable socialement et préjudiciable écologiquement.

Adlène Belhmer.