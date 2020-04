Covid-19 : Vers un déconfinement à marche forcée ?

Alors que la courbe des contaminations peine à se stabiliser, le gouvernement entend d’ores et déjà alléger le confinement en vigueur, comme première étape vers le déconfinement total. Mais on est à se demander des motivations du premier ministre à vouloir lever le confinement à marche forcée malgré les risques encourus?

Le communiqué du premier ministre autorisant la réouverture de certains secteurs d’activité non essentielles comme le commerce des cosmétiques, des meubles, les bijouteries…etc, laisse perplexe. Certains analystes avancent des pressions exercées par certains industriels et patrons dans la haute chaîne de distribution, de vouloir à tout prix reprendre leurs activités en raison des pertes dues au ralentissement de la production, voire sa suspension dans certains cas, en raison du confinement.

Pour les épidémiologistes et tous les spécialistes avisés, un quelconque fléchissement de la politique du confinement peut s’avérer néfaste et entraîner une deuxième vague de contamination comme on l’a observé dernièrement dans certaines localités en Chine et au Singapour. Partout dans le monde, la mauvaise santé économique pousse les gouvernements à accélérer le processus du déconfinement pour parer à la grande dépression économique qui se fait sentir.

Pour rappel, l’économie algérienne qui compte pour 45 % de travailleurs œuvrant dans l’informel ne va pas dans le sens de faciliter les choses pour des millions de journaliers et de travailleurs précaires dont la modique allocation de dix mille dinars octroyée par le gouvernement ne couvre que marginalement les besoins des ménages. Surtout en période de ramadan ou la demande en consommation augmente sensiblement.

Y.H.