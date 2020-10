Désolé Yanis, Adjlia , la population est incapable à se mobiliser pour ta libération  !

Un journaliste indépendant , intervenant à Bejaia a voulu apporter son témoignage sur le militant Yanis Adjlia qui croupit à la prison d’Oued, il a voulu garder l’anonymat,Nous le reproduisons intégralement !

Yanis , tu passes ta 19 ieme journée à la prison d’oued Ghir, toi qui nous a habitués avec tes sorties sur le terrain même avec un nombre très réduit à exprimer ton rejet à toute initiative émanant de la clientèle traditionnelle du pouvoir. Tu le fais pour maintenir l’esprit du hirak.

Je me rappelle bien d’un entretien que tu m’avais accordé bien avant le 22 février 2019, tu t’exprimais au nom des brassards rouges, je t’avais demandé si tu cautionnes l’appel du 22, ta réponse était la suivante : Je serais présent à la marche pour dire système dégage !, c’est juste pour apporter mon témoignage et rendre à cesar ce qui appartient à cesar.

Avant douze douze , tu sillonnais avec d’autres militants et activistes toutes les zones industrielles et d’activités pour convaincre les travailleurs à adhérer au mot d’ordre de grève générale, tu avais réussi avec tes amis à paralyser bgayeth, une première dans les annales d’ailleurs , une caravane de sensibilisation pour le rejet du coup de force électoral du douze douze.

Malheureusement aujourdhui Yanis, ce n’est plus la même atmosphère, des gens se bousculent pour être admis à encadrer l’élection, des APC assurent la révision du fichier électoral, le wali sillonne nos communes en plein compagne électorale et en toute quiétude et la clientèle du pouvoir tenait joyeusement ses réunions et rencontres à Béjaia.

Yanis, je suis vraiment désolé pour toi, je suis incapable de faire quelque chose pour te libérer,ni de rééditer l’exploit de l’avant douze douze à Béjaia. encore une fois désolé de ne pas pouvoir en faire plus que d’apporter mon modeste témoignage ,

Témoignage d’un journaliste indépendant