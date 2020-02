Eniem-Enie-Condor : le Hirak et l’enjeu du développement

Alors que le pays vit une situation politique particulière marquée par le mouvement de masse en cours, la situation économique n’est pas en reste. Les recettes pétrolières touchées de plein fouet par le recul du prix du baril accentuent l’impasse économique sur un fond de modèle de développement très inégalitaire marqué par la libéralisation tout azimut.

Eniem : 1800 travailleurs en chômage technique.

Le 27 janvier, une réunion du conseil de direction accouchait d’une note informant les travailleurs d’ENIEM (Entreprise Nationale des Industries de l’Électroménager) de Oued Aissi que l’entreprise se met en arrêt technique à partir de dimanche 2 février. Motif évoqué : »la rupture de stocks de matières premières et des collections CKD ». En effet, la loi de finance 2020 prévoit de ne plus défiscaliser ces kits nécessaires au montage des appareils électroniques et électroménagers. L’aide de 600 millions de dinars octroyé durant l’été n’a pas réussi à éponger les difficultés financières de l’entreprise. Ainsi, le plan de rééchelonnement par la BEA n’étant pas abouti, l’entreprise se prépare à mettre la clé sous la porte avec comme conséquence le mise en chômage des 1800 emplois directs que compte ENIEM.

Enie : risque de cessation d’activités du site de Sidi Bel-Abbès.

Comme Eniem, l’entreprise Enie risque de lui emboîter le pas et de mettre en congé ses centaines de travailleurs. Le site de Sidi Bel-Abbès ayant déjà été secoué par une grève de trois jours des travailleurs revendiquant le versement de leur prime de rendement collectif du dernier trimestre de 2020. Cet épisode, et malgré les rendements prometteurs de l’entreprise, est le signe d’une situation pré-déficitaire qui inquiète les employés du site. Là encore, le crédit pour l’importation des kits CKD et SKD étant bloqué conformément aux dispositions de la loi de finance. La direction de l’entreprise assure que les stocks disponibles pourraient assurer l’activité de l’usine jusqu’au deuxième trimestre 2020, au-delà la balle est dans le camp de l’exécutif pour ficeler un plan de sauvetage de l’entreprise et de traduire ainsi en pratique les discours tonitruants sur »une véritable industrie ».

Condor : 40% des effectifs menacés de chômage technique.

1000 travailleurs supplémentaires risquent de perdre leurs emplois, s’ajoutant à quelques 2400 autres ayant des contrats à durée déterminée déjà mis à l’arrêt en avril dernier. L’entreprise qui compte pas moins de 10000 personnes se verra à terme dans l’obligation de remercier 40% de son effectif. Vertitable saignée dans la maison des frères Benhamadi, aujourd’hui tous incarcérés à la prison d’El Harrach pour des faits de corruption et autres financements occultes. Les aléas de la société spécialisée dans l’électronique, revient au bloquage de composants nécessaires au montage des téléphones au port depuis début 2019, d’un montant de 500 milliards de centime. La situation inquiète les travailleurs qui ont observé un sit-in à l’intérieur de la zone industrielle mardi dernier pour exiger un plan de sauvetage de l’entreprise.

Le Hirak et la nécessité d’une logique de développement alternative :

Le mouvement populaire en cours pose l’exigence du recouvrement de la souveraineté confisquée notamment sur les richesses du pays. La déclaration du président Tebboune sur une éventuelle exploitation du gaz de schiste et la réaction qui s’en est résultée dans la rue, témoigne de cette volonté de ne plus se « laisser faire » concernant les choix stratégiques de développement. Le cas des trois entreprises ENIEM-ENIE-CONDOR participe à l’exigence d’une nouvelle trajectoire économique qui tranche avec l’économie bazardisée et prédatrice qui avait prévalu depuis les 40 dernières années et accentuée sous le règne du président sortant. Le Hirak qui marque une étape nouvelle dans la construction permanente d’un état démocratique fait de justice sociale, se doit de penser la mesure d’une cohérence alternative qui pose les jalons d’une économie qui repond aux besoins sociaux des masses. Le sauvetage de l’outil de travail est la première condition de cette nouvelle orientation, pour que les travailleurs d’Eniem et autres entreprises retrouvent leurs emplois, ainsi que remboursement des crédits octroyés au secteur privé et qui n’ont en réalité servi que pour la formation d’une poignée d’oligarques qui s’adonnent à l’accumulation primitive du capital dans l’ombre d’un Etat privatisé. Enfin, la codification juridique d’un nouveau plan économique de développement dans une nouvelle constitution et de nouvelles institutions ne peut être que l’œuvre d’une assemblée constituante souveraine qui répondra aux besoins des masses travailleuses et opprimées.

Salim Z.