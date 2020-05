Evénements du 19 mai 1981 à Béjaia : Rétrospective et liste des détenus

Suite à l’appel lancé par des lycéens de Bejaia, regroupés dans un comité de Wilaya, plusieurs marches ont été organisées dans la journée du 19 Mai 1981 pour dénoncer le détournement du projet d centre universitaire vers Jijel et pour exiger aussi la libération des détenus de Berouaguia, arrêtés à Tizio-uzou lors des événements du printemps berbère d’Avril 1980.

Deux marches se sont croisées au carrefour de Naciria ; La marche qui a pris le départ du lycée Ihadaden a gagné ,après son passage de la zone Industrielle, l’adhésion des travailleurs du JUTE et celle qui s’est ébranlée du lycée El Hammadia a été renforcée par les enseignants de l’ITE. Arrivée au port, les travailleurs de Naftal et ceux de SONATRACH ont déserté le travail pour rejoindre les marcheurs. Les localités de Sidi-aich et Akbou ont été également paralysées par la forte adhésion au mot d’ordre de la grève générale.

Avec cette forte adhésion populaire, le pouvoir local sollicite un renfort sécuritaire des wilayas limitrophes pour s’adonner ensuite à une campagne de répression féroce, soldée par l’arrestation de plus de trente personnes présentées devant le procureur pour atteinte à la sûreté de l’état.

Liste des détenus des événements de Mai 1981 condamnés à des peines allant de quelques mois à quatre ans de prison.

1) – Béjaia et Sidi-Aich.

Lycéens:

Boukhalfa Bellache

Zoubir Terki

Salah Taibi

Abdenacer Yanat

Med Akli Benalaoua

Mohand Cherif Bellache

Mohand Larbi Boutrid

Mokrane Agoune

Farid Zadi

Abdelaziz Merabet

Azzedine Madaoui

Zaher Chibane

Djamel Menguelati

Zaher Aouchiche

Med Salah Messalti

Med Said Belalouche

Ali Benamsili

Mustapha Brahiti

Nacer Salhi

Boualem Ayad(Condamné par contumace à 4 ans de prison)

I.T. E d’Ihaddaden:

Abdelkader Guidjou

Ali Dai

Ali Gherbi

Mohamed-Ourabah Nait Haddad

Professeurs à l’I.T.E.

Tayeb Chebi

Salah Moussouni

La classe ouvrière

Moussa Cheurfa (Agent Technique I.T.E d’ Ihaddaden).

Kamel Merdes (fonctionnaire),

Khelil Aizel (fonctionnaire),

Moussa Talbi (ouvrier),

Mouloud Belal (ouvrier).

Hamid Lakhdari (employé).

Essaid Zaidi

Étudiants et stagiaires:

Laaziz Tari (Etudiant a Tizi Ouzou)

Djamel Zenati (Etudiant a Tizi Ouzou)

Gérard Idris Lamari (Etudiant a Tizi Ouzou)

Mohamed Benkerrou (Etudiant à Setif)

Rachid Adalou (Etudiant a Setif)

Mouloud Laichouchene (Stagiaire à l’Inftp)

Rachid Arbane (Stagiaire CFA)

Abdelwahab Cherfa (Stagiaire CFA)

Aissa Arab (Stagiaire CFA)

2) Akbou et Seddouk

Amar Boukedami,

Smail Ait Meddour,

Belkacem Souagui,

Zoubir Chekkar,

Mebrouk Hamidouche,

Abdesslam Tiar,

Smail Maamri,

Mokrane Baaziz,

Abdennour Benyahia,

Abdennour Meldiloufi,

Abdelmalek Halfaoui,

Abderrahmane Nasroune,

Youcef Chilha,

Hider Chikhoune,

Zoubir Berkani,

Amar Idri.