Grave dérapage: La.hirakiste Baya Dahmani kidnappée par la police

Khalti Baya, kidnappée par la police à Audin et embarquée vers le commissariat de Baraki a été abandonnée ensuite par les policiers qui l’ont kidnappé à l’autoroute de Zeralda.

Elle vient de prendre un bus de transport pour rentrer à Alger centre.

Khalti Baya a été menacée par les policiers qui lui ont donné un avertissement afin de ne plus marcher à Alger et a été informée par ces policiers de ne plus se rapprocher des familles des détenus et des ex détenus.

Abattue par sa maladie (le cancer) mais elle fait face à la vie grâce à son courage, Khalti Baya avec qui nous venons de parler par téléphone est abattue par la brutalité policière qui dépasse les limites.

Le CNLD dénonce ces pratiques qui s’ajoutent au registre noir d’une police politique aux aboie.

Le CNLD lance un appel à tous les Algériens de se solidariser avec Khalti Baya et à venir à son aide, car depuis sa maladie (cancer) elle est logée dans une petite chambre dans un hôtel près de l’hôpital Mustapha Pacha sans aucune prise en charge.

Elle n’a jamais raté de marches depuis le 22 février, elle n’a jamais raté de rassemblement en faveur des détenus et leurs familles, et elle a trouvé sa grande famille avec la cause juste des détenus pour laquelle s’est attachée corps et âme.

Le CNLD lance un appel à toutes les associations caritatives, à toutes les personnes de bonne foi, à tous les Algériens sans exception, de se rapprocher de Khalti Baya, présente à chaque marche et procès des détenus ou de se rapprocher des familles des détenus ou de journalistes afin de l’aider et d’être à ses côtés pour une prise en charge.

#Nous_sommes_tous_Khalti_Baya

L’union fait la force et la différence.

Alger, le dimanche 2 février 2020;

Le CNLD.