Hirak:Un tsunami humain envahit ce vendredi Bejaia !

Un véritable tsunami humain a envahit aujourdui les ruelles de Bejaia, dans le cadre du 51e acte du Hirak malgré le chant de sirène de certaines défaitistes

Deux voies ont été occupées tout au long de l’itinéraire habituel de la marche qui s’est ébranlée de l’esplanade de la maison de la culture Taoues Amrouche, s’ajoute les trottoirs anvahis par les manifestants, nous rappelant les premières semaines de mobilisation.

« Non à la légitimité de Tebboune et de toutes ses institutions » « généraux à la poubelle », « non au gaz de shiste », » libérez les otages » et « pour un processus de transition institutionnel » sont les principaux mots d’ordre repris avec hargne et joie par les manifestants,répartis sur plusieurs carrés pour sillonner les principales artères de la ville.

La forte mobilisation enregistrée aujoirdhui augure une détermination d’un peuple en marche pour l’instauration d’un état ,traduisant ses aspirations.

Halima Amghar