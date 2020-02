Hommage à Katia Bengana « Même si je devais mourir, je ne porterai pas le hidjab

Il y a 26 ans, le 28 février 1994, la jeune lycéenne Katia Bengana, était assassinée par des islamistes près de chez elle, à Meftah (Blida), où elle naquit en 1977. Elle est enterrée à Fenaïa (El-Kseur), d’où elle est originaire.

Ses assassins, qui la connaissaient bien, voulaient lui imposer le port du hidjab. Elle refusait obstinément, malgré la terreur qui régnait à l’époque. « Même si je devais mourir, je ne porterai pas le hidjab », jurait-elle quand elle évoquait les menaces de mort que les islamistes pesaient sur elle.

Son courage est héroïque. Son sens de la dignité est plein de noblesse. Ses tueurs l’ont éliminée parce qu’elle est belle aussi. Ils tuent d’ailleurs tout ce qui leur parait beau. Et il se trouve encore de nos jours des prêcheurs qui crachent de la haine contre les femmes en toute impunité. Combien de crimes ont-ils été commis contre les femmes au nom de cette haine qu’on cultive contre elles? Et surtout combien de temps nous faudra-t-il passer pour vivre enfin dans une société où les hommes et les femmes connaitront une vie fraternelle et sans discrimination?

N’oublions pas le combat héroïque mené par Katia pour sa liberté et notre liberté.

Kader Sadji

