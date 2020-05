Idir, entre hommages et hypocrisie.

Il est évident que tous les hommages sont légitimes et les bienvenus concernant ce monument de la chanson kabyle. Il est évident que prier pour que la paix qu’il a semée dans tant de cœurs à travers le monde soit sur son âme est un devoir. Il est évident qu’exprimer sa reconnaissance pour les années berceau pour nos ames d’enfants, de jeunes et d’adultes que nous sommes devenus soit un acte d’instinct.

À ce titre une larme, une seule, de celles ayant coulé quand j’ai appris cette nouvelle, dans le silence la discretion suffit à accompagner de la plus belle des façons son âme qui, à la tombée de la nuit d’hier, est allée briller dans le ciel.

Tant de cris, d’hommages, de reconnaissance fusent de ça et là, montrant l’envergure de ses ailes artistiques. Tant d’émotions sont exprimées par millions, à travers des textes, des poèmes ou tout simplement par le partage des ses chansons, chacun allant de sa préférée. D’autres, de façon sobre et fort symbolique ont tout juste mis une phrase tirée d’un de ses texte; » cfigh amzun d idhelli », » itran uran isem-ik deg tegnawt ».

Pourtant, il y a quelques temps Idir était traité de traître, de vendu, d’arabo-baatiste, quand il a accepté avec son compatriote Takfarinas l’invitation du ministre de la culture. Les caméras de l’ENTV étaient en nombre pour relayer chaque instant de ce moment unique. Et des kabyles par milliers, se sont lancés comme d’un commun accord dans une oeuvre de dénigrement pleine de haine et de rejet de reniement balayant d’un revers de main toute son oeuvre, tous ses sacrifices.

« Amzun seg igenni id ghligh » disait-il.

Il n’était plus des nôtres et tout d’un coup il devient la lune du ciel kabyle et ceux-mêmes, très nombreux, qui il y a pas si longtemps voulaient l’enterrer vivant, se retrouvent à gonfler de fierté d’être de la même race que lui.

Nous sommes comme ça, intolérants avec les vivants et profondément compatissants avec les morts. L’oubli fait partie de nous et la mémoire qui nous trahit la plus part du temps retrouve une fraîcheur marine avec la disparition d’un des nôtres.

Il était ainsi de ceux qui nous ont déjà quittés, il en sera de même des suivants. Aujourd’hui c’était Idir, demain ça sera Aït Menguellet, Ferhat Imula. Ces deux icônes qui n’échappent pas de leur vivant aux dents acérées de leurs compatriotes, redeviendront aussitôt qu’ils ne seront plus parmi nous des légendes vivantes.

« Ccah deg-i imi tettuɣ » disait-il, lui qui pour échapper à l’oubli a dû attendre de disparaître à jamais.

Sgunfu deg rrahma a Idir.

Le coeur te pleure, mais ne t’oubliera jamais. Et à jamais tes me mélodies continueront à bercer mon éternelle âme d’enfant.

Yacine Ouzani